Владелец скандального липецкого «Строй-Града» признан судом банкротом

Решение о признании генерального директора ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» Николая Орлова банкротом вынес Арбитражный суд Липецкой области.

В феврале 2017 года АКБ «Фора-Банк» из-за долга в 62 млн рублей подал иск о финансовой несостоятельности бизнесмена. Всего в реестр требований кредиторов вошли семь заявителей, а общая сумма задолженности составила 130 млн рублей, сообщает ИА «Абирег».

По информации финансового управляющего, активы Николая Орлова можно оценить в 30,5 млн рублей, из которых 20 млн рублей приходятся на недвижимость, а 10,5 млн рублей — на транспорт. Часть этих средств уже находится в залоге у банка. Суд не нашел признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

Ранее в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, после того как компания не смогла закончить в срок строительство трех жилых многоэтажек. В результате более 200 дольщиков не дождались своих квартир. На данный момент счета компании арестованы и введено внешнее управление.