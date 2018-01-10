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Обманутые дольщики в Краснодаре снова объявили голодовку

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Инициативная группа обманутых дольщиков ЖК «Территория счастья» по улице Евгении Жигуленко в Краснодаре с 9 января начала бессрочную голодовку. Основная цель акции — добиться сдачи дома в эксплуатацию. Строительство приостановлено с ноября, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как напоминает ИА KrasnodarMedia, участники долевого строительства уже полтора года не могут получить обещанное жилье. С просьбами о помощи обманутые дольщики постоянно обращаются к властям.

Ранее чиновники совместно с представителями обманутых дольщиков обсудили перспективы сдачи в эксплуатацию трех многоэтажных домов в связи с возбуждением уголовных дел в отношении застройщика. Новые инвесторы объекта заверили, что продолжат строительство после приведения всех документов в соответствие с законодательством.

Новая схема долевого финансирования строительства, в которой компания-застройщик не сможет получить деньги покупателей до сдачи объекта, появится в России. Соответствующий план подготовили Центробанк, Минстрой и Агентство ипотечного жилищного кредитования. Покупателям предложат класть деньги на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках, откуда застройщики не смогут их забрать. Средства компания получит только после завершения строительства дома.

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