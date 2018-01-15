Ширвиндт назвал свою дружбу с Державиным достойной Книги рекордов

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время прощания со скончавшимся 10 января народным артистом РСФСР Михаилом Державиным назвал свою дружбу с актером достойной Книги рекордов Гиннесса.

«Сейчас такое время бесконечных поисков рекордов, жажда проникнуть в Книгу рекордов Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи. Я говорю о нашей с Мишкой дружбе», — приводит слова Ширвиндта ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Михаил Державин умер 10 января в Москве на 82-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с артистом состоялось 15 января в Театре сатиры.

Траурное мероприятие посетили Вера Алентова, Владимир Матецкий, Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур, Евгений Герасимов и другие известные деятели культуры России.