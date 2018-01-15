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Ширвиндт назвал свою дружбу с Державиным достойной Книги рекордов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время прощания со скончавшимся 10 января народным артистом РСФСР Михаилом Державиным назвал свою дружбу с актером достойной Книги рекордов Гиннесса. 

«Сейчас такое время бесконечных поисков рекордов, жажда проникнуть в Книгу рекордов Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи. Я говорю о нашей с Мишкой дружбе», — приводит слова Ширвиндта ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, Михаил Державин умер 10 января в Москве на 82-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с артистом состоялось 15 января в Театре сатиры. 

Траурное мероприятие посетили Вера Алентова, Владимир Матецкий, Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур, Евгений Герасимов и другие известные деятели культуры России.

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