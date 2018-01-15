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Михаила Державина проводили в последний путь аплодисментами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. Близкие, друзья и поклонники проводили его в последний путь аплодисментами. 

Как сообщает «Газета.ру», траурное мероприятие посетили Александр Ширвиндт, Вера Алентова, Владимир Матецкий, Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур, Евгений Герасимов и другие известные деятели культуры России. Коллеги сказали много теплых слов об артисте.

«Семьдесят два года безоблачной, чистой творческой дружбы. Это достойно какой-то записи. Не круглая дата, но большая... Сейчас где-то там опомнятся и внесут нас, напишут, что это достойно рекорда, я получу медаль и принесу тебе, до скорого, любимый», – приводит телеканал «Звезда» слова актера Александра Ширвиндта.

Владимир Винокур назвал Михаила Державина «очень жизнерадостным, очень жизнелюбивым человеком с очень большим чувством юмора, светлым, добрым».

«И сегодня худшая роль в его жизни. Мы были знакомы и дружили семьями 45 лет. Для меня его уход – личное горе. Не представляю, что чувствует сейчас друг Миши Александр Ширвиндт, с которым они всю жизнь вместе. Он просто осиротел!» – цитирует его слова «Дни.ру».

Державин играл на сцене театра Сатиры с 1967 года, однако его успех не ограничивался только театральными подмостками. Он создал десятки ярких и неповторимых образов в кино и на телевидении, среди которых «Они были первыми», «Сон», «Лебедев против Лебедева», «Спасите утопающего», «Эффект Ромашкина», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. А телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев» стала культовой.

Михаил Державин умер 10 января в Москве на 82-м году жизни после тяжелой болезни. Похоронили актера на старой территории Новодевичьего кладбища, на семейном участке его отца, легендарного артиста театра имени Вахтангова. Рядом с могилой Николая Васильевича Гоголя.

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