Актера Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Народный артист РСФСР Михаил Державин был похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в столице рядом с могилой своего отца, ведущего актера Театра им. Евг. Вахтангова Михаила Степановича Державина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, церемония прощания с Державиным проходила в Театре сатиры. Траурное мероприятие посетили Александр Ширвиндт, Вера Алентова, Владимир Матецкий, Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур, Евгений Герасимов и другие известные деятели культуры России.

Актер ушел из жизни 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни.