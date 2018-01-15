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Актера Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Народный артист РСФСР Михаил Державин был похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в столице рядом с могилой своего отца, ведущего актера Театра им. Евг. Вахтангова Михаила Степановича Державина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, церемония прощания с Державиным проходила в Театре сатиры. Траурное мероприятие посетили Александр Ширвиндт, Вера Алентова, Владимир Матецкий, Константин Эрнст, Наталья Селезнева, Владимир Винокур, Евгений Герасимов и другие известные деятели культуры России.

Актер ушел из жизни 10 января в возрасте 81 года после продолжительной болезни

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