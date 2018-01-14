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Павленский объяснил причину поджога Банка Франции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Художник Петр Павленский, арестованный за поджог Банка Франции в октябре прошлого года, назвал организацию «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей». Письмо акциониста из тюрьмы опубликовал в своем Facebook галерист Марат Гельман.

По словам Павленского, происходящее на площади в Бастилии — это пример жесткого «глумления власти над обществом». Он напомнил, что на протяжении 100 лет Франция была символом революции для всего мира.

«Место Бастилии занял Банк Франции. Сам факт этой замены символизирует полный разгром и поражение революционных начал... Помимо всего, Банк — это очаг денежной власти. Деньги — это акт купли-продажи. Это господство идеологии рынка... Так что с этой идеологией у меня давние счеты», — говорится в письме художника.

Павленский прославился в России своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку Pussy Riot, а в 2015 году поджог входную дверь главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.

В мае 2017 года акционист получил во Франции политическое убежище: в РФ против него возбудили уголовное дело об избиении актера «Театра.doc». 

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