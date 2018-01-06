Прямой эфир

Супругу художника Павленского освободили из тюрьмы во Франции

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские полицейские освободили из тюрьмы гражданскую супругу российского художника-акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину. Она была арестована вместе с мужем в октябре 2017 года за поджог здания филиала банка в Париже. Об этом сообщила адвокат супругов Доминик Байройтер Минков.

«Место художника — где угодно, но не в тюрьме. Оксана Шалыгина освобождена», — написала адвокат на своей странице в Facebook.

Как писал портал iz.ru, после поджога Павленским здания банка в Париже суд отправил художника в психиатрический госпиталь. По французским законам ему грозит до 10 лет тюрьмы. Позже правоохранительные органы установили, что супруга Павленского также была причастна к поджогу здания.

Петр Павленский получил во Франции политическое убежище в мае 2017 года. В России против него возбудили уголовное дело об избиении актера «Театра.doc». Кроме того, Павленский прославился в России своими скандальными акциями. Так, в 2012 году зашил себе рот, выступая в поддержку Pussy Riot, а в ноябре 2015 года совершил поджог входной двери главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французский суд оставил Павленского под стражей
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017