Супругу художника Павленского освободили из тюрьмы во Франции

Французские полицейские освободили из тюрьмы гражданскую супругу российского художника-акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину. Она была арестована вместе с мужем в октябре 2017 года за поджог здания филиала банка в Париже. Об этом сообщила адвокат супругов Доминик Байройтер Минков.

«Место художника — где угодно, но не в тюрьме. Оксана Шалыгина освобождена», — написала адвокат на своей странице в Facebook.

Как писал портал iz.ru, после поджога Павленским здания банка в Париже суд отправил художника в психиатрический госпиталь. По французским законам ему грозит до 10 лет тюрьмы. Позже правоохранительные органы установили, что супруга Павленского также была причастна к поджогу здания.

Петр Павленский получил во Франции политическое убежище в мае 2017 года. В России против него возбудили уголовное дело об избиении актера «Театра.doc». Кроме того, Павленский прославился в России своими скандальными акциями. Так, в 2012 году зашил себе рот, выступая в поддержку Pussy Riot, а в ноябре 2015 года совершил поджог входной двери главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.