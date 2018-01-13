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Сеть захватил опасный флешмоб с поеданием порошка на камеру

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Среди подростков обрел популярность новый флешмоб Tide Pod Challenge — его участники едят на камеру порошковый гель для стиральных машин и выкладывают в интернет.

Суть «игры» — съесть порошок как можно оригинальнее, указывает РЕН ТВ.

Тревогу забили врачи, поскольку моющие средства содержат токсичные элементы и их поедание может нанести необратимый вред организму или вовсе привести к летальному исходу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в сети набирает популярность флешмоб «Голый фермер». Начало положил 24-летний австралиец Бен Бруксби, который сфотографировался обнаженным в грузовике.

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