Сеть захватил опасный флешмоб с поеданием порошка на камеру

Среди подростков обрел популярность новый флешмоб Tide Pod Challenge — его участники едят на камеру порошковый гель для стиральных машин и выкладывают в интернет.

Суть «игры» — съесть порошок как можно оригинальнее, указывает РЕН ТВ.

Тревогу забили врачи, поскольку моющие средства содержат токсичные элементы и их поедание может нанести необратимый вред организму или вовсе привести к летальному исходу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в сети набирает популярность флешмоб «Голый фермер». Начало положил 24-летний австралиец Бен Бруксби, который сфотографировался обнаженным в грузовике.