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Названы самые популярные видеоролики 2017 года

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Фото: Youtube.com
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В число самых популярных видеороликов уходящего года вошли клип на песню Луиса Фонси и Daddy Yankee под названием Despacito, клип киевской группы «Грибы» «Тает лед» и короткометражка «Кольщик» от группы «Ленинград».

Рейтинг главных видео-хитов интернета составила редакция «РИА Новости».

Также в список вошло экшн-видео от французского режиссера Люка Бержерона, который собрал воедино творения экстремалов, любителей зажигательных танцев и массовых флешмобов.

Кроме того, пользователям запомнилось видео, снятое из кабины пилота Boeing 787, которое снял капитан экипажа Dreamliner Сандип Варма.

Переполох в соцсетях вызвало видео, на котором стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте более километра, начинается «трескаться» под ногами прохожих. Позже выяснилось, что это графика, которую установили на мосту для привлечения внимания туристов.

Кроме того, иностранцев поразили дети из села Русское в Якутии, которые шли в школу в сильнейшую метель.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, героиней которого стала предновогодняя Москва, снятая с беспилотника.

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