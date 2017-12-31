Названы самые популярные видеоролики 2017 года

В число самых популярных видеороликов уходящего года вошли клип на песню Луиса Фонси и Daddy Yankee под названием Despacito, клип киевской группы «Грибы» «Тает лед» и короткометражка «Кольщик» от группы «Ленинград».

Рейтинг главных видео-хитов интернета составила редакция «РИА Новости».

Также в список вошло экшн-видео от французского режиссера Люка Бержерона, который собрал воедино творения экстремалов, любителей зажигательных танцев и массовых флешмобов.

Кроме того, пользователям запомнилось видео, снятое из кабины пилота Boeing 787, которое снял капитан экипажа Dreamliner Сандип Варма.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG — Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) October 6, 2017

Переполох в соцсетях вызвало видео, на котором стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте более километра, начинается «трескаться» под ногами прохожих. Позже выяснилось, что это графика, которую установили на мосту для привлечения внимания туристов.

Кроме того, иностранцев поразили дети из села Русское в Якутии, которые шли в школу в сильнейшую метель.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf — Bolot Bochkarev (@yakutia) November 21, 2017

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, героиней которого стала предновогодняя Москва, снятая с беспилотника.