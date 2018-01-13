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Актер Шон Пенн считает Трампа «врагом человечества»

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Фото: Global Look Prees/Maria Laura Antonelli
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Известный актер Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа «врагом человечества». Об этом артист написал после заявления американского лидера о «странах — грязных дырах», из которых в Штаты едут мигранты.

«Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорожденного. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», — написал актер, которого цитирует телеканал RT.

Трамп неоднократно заявлял о своем негативном отношении к мигрантам и вводил ограничения на въезд в США гражданам из ряда стран. Это и другие высказывания Трампа уже подвергли критике в Гаити. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека их расценили как проявление расизма.

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