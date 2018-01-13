Три человека погибли в результате нападения с ножом в Китае

Три человека стали жертвами нападения с ножом в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом пишет информационный портал Sina.

По информации журналистов, полиции удалось арестовать преступника, скрывшегося с места происшествия.

Как сообщили очевидцы, спор между несколькими мужчинами перерос в драку с применением холодного оружия. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, ссора произошла из-за неоплаченного долга.

Как писал портал iz.ru 7 января, в результате массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге восемь человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.