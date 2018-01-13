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Три человека погибли в результате нападения с ножом в Китае

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Фото: Global Look Press/Tang Yi
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Три человека стали жертвами нападения с ножом в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом пишет информационный портал Sina

По информации журналистов, полиции удалось арестовать преступника, скрывшегося с места происшествия. 

Как сообщили очевидцы, спор между несколькими мужчинами перерос в драку с применением холодного оружия. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, ссора произошла из-за неоплаченного долга. 

Как писал портал iz.ru 7 января, в результате массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге восемь человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

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