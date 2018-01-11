Мужчина убил семью из трех человек из-за денег от продажи квартиры

Следователи задержали 37-летнего мужчину по подозрению в убийстве друга и его родителей в подмосковном Егорьевске ради кражи денег от продажи квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Информация об обнаружении тел 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа с колото-резаными ранами в одной из квартир 6-го микрорайона Егорьевска, а также тела их 42-летнего сына по месту жительства поступила в правоохранительные органы в среду, 10 января. Следователи смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления мужчины. По версии следствия, он убил своего друга, отыскал ключи от квартиры его родителей, где, по его мнению, могли находиться вырученные от продажи жилплощади деньги, и отправился туда. После убийства подозреваемый скрылся, однако был задержан по горячим следам, денег при нем не оказалось. По некоторым данным, было найдено и орудие убийства — нож.

Как отмечает сайт «Комсомольской правды», давать показания задержанный пока не может, поскольку пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, ведется опрос соседей погибших, а также выясняется, сколько денег украл задержанный и где они сейчас.