Задержаны двое участников массовой драки со стрельбой в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек после конфликта в Центральном районе, который произошел 6 января.

Отмечается, что задержанные нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Газета.ру», в результате массовой драки со стрельбой восемь человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта также пострадала женщина.



