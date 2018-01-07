Задержаны двое участников массовой драки со стрельбой в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек после конфликта в Центральном районе, который произошел 6 января.
Отмечается, что задержанные нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Как сообщает «Газета.ру», в результате массовой драки со стрельбой восемь человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате конфликта также пострадала женщина.