Прямой эфир

Полиция в Петербурге проверяет информацию о перестрелке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту информации о перестрелке на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-службу регионального управления МВД.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Очевидец произошедшего сообщил телеканалу «78», что инцидент произошел в субботу в 16:00.

«Я слышал звуки, думал, что это петарды, но это было не так. Я повернулся в сторону пиццерии, и оттуда вышли семь человек, одетые полностью в черное. Они стреляли в разные стороны», — рассказал очевидец. По его словам, место происшествия покинул окровавленный человек.

Отмечается, что стрельба велась из травматического оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи работают на месте расстрела троих человек под Краснодаром
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017