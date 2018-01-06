Полиция в Петербурге проверяет информацию о перестрелке

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту информации о перестрелке на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-службу регионального управления МВД.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Очевидец произошедшего сообщил телеканалу «78», что инцидент произошел в субботу в 16:00.

«Я слышал звуки, думал, что это петарды, но это было не так. Я повернулся в сторону пиццерии, и оттуда вышли семь человек, одетые полностью в черное. Они стреляли в разные стороны», — рассказал очевидец. По его словам, место происшествия покинул окровавленный человек.

Отмечается, что стрельба велась из травматического оружия.