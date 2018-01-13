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Медведев указал необходимые качества журналиста

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя журналистов с профессиональным праздником работников российской печати, указал на честность и объективность как необходимые качества журналиста.

Текст поздравления главы кабинета министров приводится на официальном сайте правительства.

«Настоящий журналист всегда остается верен своему профессиональному долгу — быть честным, объективным и принципиальным», — говорится в поздравлении, опубликованном в субботу, 13 января.

Профессиональный праздник работников периодической печати отмечается в России 13 января. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».

11 января президент России Владимир Путин встретился с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. Глава государства отметил, что профессия журналиста всегда была сложной, но «замечательной, интересной, важной». 

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