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Врач Белого дома заявил о состоянии здоровья Трампа

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у американского лидера Дональда Трампа «отменное здоровье». Об этом Джексон объявил после проведенного медосмотра президента США. Этот осмотр — первый для Трампа в качестве главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

«Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо», — сказал врач Белого дома. Он добавил, что у Трампа «отменное здоровье», и указал, что поделится подробностями его обследования в следующий вторник, 16 января.

О предстоящем обследовании Трампа стало известно 11 января. Президент США заявлял, что будет очень удивлен, если медосмотр выявит у него какие-либо проблемы со здоровьем.

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