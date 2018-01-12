Прямой эфир

Отважная свинья спасла сородича от неминуемой гибели в Китае

0
Фото: ТАСС/Holger Hollemann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-западе Китая бесстрашная свинья напала на работников фермы, которые хотели зарезать ее сородича, сообщает Daily Mail

Животное кинулось на двух мужчин, которые уже занесли ножи над несчастным парнокопытным. От испуга и неожиданности работники фермы выронили из рук обреченную на гибель свинью, которой в итоге удалось сбежать.

После чудесного спасения свиньи радостно потерлись пятачками, отмечают журналисты. Видео инцидента опубликовано на сайте издания.

Ранее в декабре автолюбители в Киевской области на Украине стали очевидцами необычного зрелища — мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Схватка мужчины и свиньи на крыше грузовика под Киевом попала на видео
Дикие свиньи атаковали немецкий город

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017