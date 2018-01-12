Отважная свинья спасла сородича от неминуемой гибели в Китае

На юго-западе Китая бесстрашная свинья напала на работников фермы, которые хотели зарезать ее сородича, сообщает Daily Mail.

Животное кинулось на двух мужчин, которые уже занесли ножи над несчастным парнокопытным. От испуга и неожиданности работники фермы выронили из рук обреченную на гибель свинью, которой в итоге удалось сбежать.

После чудесного спасения свиньи радостно потерлись пятачками, отмечают журналисты. Видео инцидента опубликовано на сайте издания.

Ранее в декабре автолюбители в Киевской области на Украине стали очевидцами необычного зрелища — мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью.