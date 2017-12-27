Схватка мужчины и свиньи на крыше грузовика под Киевом попала на видео

Автолюбители в Киевской области на Украине стали очевидцами необычного зрелища — мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью. Видеокадры инцидента опубликовал местный портал в Facebook.

Забавный случай произошел в городе Белая Церковь. Герой видео схватил животное внушительных размеров за хвост, однако парнокопытное, не испугавшись большой высоты, вырвалось, спрыгнуло с машины и убежало. О дальнейшей судьбе свиньи, а также о том, каким образом животное оказалось на крыше транспортного средства, ничего не известно, сообщает телеканал «Звезда».