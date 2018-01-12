Грузовик с 20 т нефти провалился под лед на реке Лена

Грузовик с 20 т нефти провалился под лед, в реку Лена. Спасатели пытаются достать машину и ликвидировать разлив топлива. Усложняет ситуацию тонкий лед на реке, техника не может подъехать. Сама цистерна пока не лопнула, в воду попало только топливо из бака. Глубина в месте провала составляет 5 м, расстояние до берега — 30 м. Авария произошла по вине водителя, он решил сократить путь через реку. Ночью местные жители пытались сами поднять бензовоз из воды. Попытка закончилась тем, что под лед ушел еще и автокран.

