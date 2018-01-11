Пассажиры не получили 4,6 тыс. единиц багажа в аэропорту Нью-Йорка

Две авиакомпании не вернули пассажирам 4,6 тыс. единиц багажа в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Это произошло во время сбоев в воздушном сообщении в течение последних двух недель.

Как сообщает ТАСС, американская авиакомпания Delta Air Lines не успела вернуть пассажирам порядка 3,8 тыс. единиц багажа, а китайская Air China – еще 800. В заявлении Delta Air Lines указано, что авиакомпания усиленно работает, «чтобы воссоединить потребителей с их багажом, выдача которого была задержана в последние дни из-за прорыва водопровода и неблагоприятной погоды в Нью-Йорке».

4 января из-за сложных погодных условий аэропорт им. Джона Кеннеди временно прекратил прием и отправку рейсов. 6 января аэропорт отменил 78 рейсов и отложил 375, в воскресенье, 7 января, было отменено 46 рейсов, а отложено 369.

7 января в четвертом терминале аэропорта прорвало водопровод. Зал международных рейсов залило, что спровоцировало отмену рейсов и частичную эвакуацию пассажиров. Власти заявили, что прорыв водопровода в одном из терминалов аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке был вызван неблагоприятными погодными условиями.