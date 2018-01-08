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Людей эвакуировали из аэропорта Нью-Йорка после прорыва водопровода

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Водопровод прорвало в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, отменены международные рейсы, пассажиры эвакуированы из-за частичного затопления терминала. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению приема рейсов. Пассажиров призывают связываться со своими авиакомпаниями по поводу конкретных подробностей авиарейсов», –– написали в Twitter представители аэропорта.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения самолетов, аэропорт имени Джона Кеннеди 6 января отменил 78 рейсов и отложил 375. В воскресенье, 7 января, было отменено 46 рейсов, а отложено 369.

Это уже не первый коллапс в аэропорту Нью-Йорка. Ранее несколько десятков рейсов были отменены и задержаны из-за сильного снегопада.

8 января портал iz.ru сообщил, что самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот», которые не могли вылететь из Нью-Йорка, вернулись в Москву.

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