Людей эвакуировали из аэропорта Нью-Йорка после прорыва водопровода

Водопровод прорвало в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, отменены международные рейсы, пассажиры эвакуированы из-за частичного затопления терминала. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению приема рейсов. Пассажиров призывают связываться со своими авиакомпаниями по поводу конкретных подробностей авиарейсов», –– написали в Twitter представители аэропорта.

TRAVEL CHAOS: A water main break is blamed for MASSIVE DELAYS AND CANCELLATIONS at New York’s @JFK airport. pic.twitter.com/ke4daIXjgs — ABC World News Now (@abcWNN) 8 января 2018 г.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения самолетов, аэропорт имени Джона Кеннеди 6 января отменил 78 рейсов и отложил 375. В воскресенье, 7 января, было отменено 46 рейсов, а отложено 369.

Это уже не первый коллапс в аэропорту Нью-Йорка. Ранее несколько десятков рейсов были отменены и задержаны из-за сильного снегопада.

8 января портал iz.ru сообщил, что самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот», которые не могли вылететь из Нью-Йорка, вернулись в Москву.