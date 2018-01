Людей эвакуировали из аэропорта Нью-Йорка после прорыва водопровода

Водопровод прорвало в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, отменены международные рейсы, пассажиры эвакуированы из-за частичного затопления терминала. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению приема рейсов. Пассажиров призывают связываться со своими авиакомпаниями по поводу конкретных подробностей авиарейсов», –– написали в Twitter представители аэропорта.

TRAVEL CHAOS: A water main break is blamed for MASSIVE DELAYS AND CANCELLATIONS at New York’s @JFK airport. pic.twitter.com/ke4daIXjgs