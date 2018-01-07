Главный аэропорт в Нью-Йорке ограничил прием рейсов

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил число прибывающих пассажирских рейсов в связи с сокращением пропускной способности воздушной гавани и большим скоплением вылетающих пассажиров.

Как уточнили в субботу в администрации аэропорта, такие меры были приняты вследствие приостановки работы воздушной гавани в четверг из-за сильного снегопада.

«Управление [воздушных и морских] портов [штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси] усердно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением [США], авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди», — говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, в российском посольстве в США прокомментировали ситуацию с задержкой рейсов «Аэрофлота» в Нью-Йорке и Вашингтоне из-за снегопада.