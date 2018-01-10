Российская журналистка рассказала о коллапсе в аэропортах США

Российская журналистка Наталья Славина, работающая собственным корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке, рассказала на своей странице в соцсети Facebook о коллапсе в аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Данный пост получил широкую огласку после публикации в аккаунте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Никогда не ругайте Шереметьево, московские аэропорты, «Аэрофлот» и так далее. В Нью-Йорке и Нью-Джерси сейчас коллапс. По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего начинается настоящий ужас», — рассказала российская журналистка.

Славина отметила, что после этого людям приходится ждать около трех–четырех часов на паспортном контроле. При этом она удивилась терпению людей — в огромной очереди, состоящей в том числе из детей и стариков, никто не возмущался и не ругался.

«Нам повезло. После полутора часов стояния — почти топтания на месте — нас и еще одну семью вдруг протолкнула на два часа вперед по очереди добрая сотрудница аэропорта», — написано в посте.

При этом сотрудницу тут же отчитали ее же коллеги. По их словам, маленькие дети не являются поводом для прохода без очереди.

«Однако сразу после сработал закон мирового равновесия и социального баланса, благодаря которому распрекрасная компания United Airlines потеряла наш багаж и испортила коляску», — отметила она.

В итоге их самолет приземлился лишь в половине седьмого вечера, но сесть в такси до дома им удалось лишь спустя почти шесть часов.

«Дети никакие, уже не плачут, а хрипят и стонут, голодные и бессонные», — говорится в тексте.

Приехав домой, семья обнаружила, что в здании отключилось отопление. При этом местные власти не забыли прислать им штраф на $100 за то, что, пока их не было дома десять дней, они не убрали от снега дорожки вокруг дома.

5 января сообщалось, что вылеты нескольких рейсов «Аэрофлота» в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево были задержаны из-за приостановки работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. 8 января самолеты вернулись в Москву.