Задержанные в США самолеты «Аэрофлота» приземлились в Москве

Самолеты российского авиаперевозчика «Аэрофлот», которые не могли вылететь из Нью-Йорка из-за последствий сильного снегопада, вернулись в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно данным на табло рейсов аэропорта Шереметьево, рейс SU123 (выполнялся как SU533) приземлился в Москве в 10:27 по местному времени, а SU103 (выполнялся как SU539) — в 11:19 мск.

Как ранее писал портал iz.ru, 5 января вылеты нескольких рейсов «Аэрофлота» в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево были задержаны из-за приостановки работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. Два самолета перевозчика ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже выяснилось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить его рейсы.