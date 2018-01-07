Посольство РФ поблагодарило Госдеп за помощь с вылетами «Аэрофлота»

Российское посольство в США выразило благодарность Госдепартаменту за содействие при разрешении ситуации с рейсами «Аэрофлота», вылет которых из аэропорта Вашингтона задержали из-за снегопада.

«Для ускорения отправки задержавшихся из-за непогоды рейсов «Аэрофлота» посольство обратилось в Госдеп США. Благодарим коллег из @USApoRusski (официальный русскоязычный аккаунт Госдепартамента в Twitter. — прим. ТАСС) за отзывчивость и оперативное содействие!» — говорится в сообщении в официальном аккаунте российской дипмиссии в Twitter.

To speed up the departure of @Aeroflot flights delayed due to #blizzard2018 #BombCyclone, the Embassy requested the assistance of US @StateDept. We thank our colleagues for their helpfulness and prompt assistance pic.twitter.com/UwrgWwPgCM — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 7, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, посол России в США Анатолий Антонов заявил о нормализации ситуации с задержкой рейсов российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона.