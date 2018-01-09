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Власти назвали причину ЧП на водопроводе в аэропорту Нью-Йорка

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Прорыв водопровода в одном из терминалов аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был вызван неблагоприятными погодными условиями, заявил исполнительный директор Управления воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Рик Коттон.

Авария произошла в воскресенье, 7 января. Зал международных рейсов залило, что спровоцировало отмену рейсов и частичную эвакуацию пассажиров. В помещении терминала груды чемоданов и сумок плавали в воде.

«Прорыв водопровода, как представляется, связан с погодой, мы начали расследование инцидента с целью установить, что произошло и почему продолженная внутри помещения труба не была снабжена всепогодной изоляцией. Мы хотим знать, повлияли ли иные факторы на сбой авиасообщения», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что подобные инциденты абсолютно недопустимы, а пассажиры заслуживают лучшего уровня обслуживания.

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