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Сильный ветер привел к задержкам вылетов из Тбилиси

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Фото: РИА Новости
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Сильный ветер привел к повреждению линий электропередачи и задержкам вылетов из Тбилиси.

Информацию об этом распространила в среду, 10 января, грузинская телекомпания «Рустави-2».

Отмечается, что в городе на проезжую часть некоторых улиц ветром были повалены деревья и повреждены линии электропередачи, сообщает «Интерфакс».

Отменены рейсы в Германию и Турцию.

В конце декабря портал iz.ru сообщал, что в трех районах Сахалинской области из-за циклона действовал режим чрезвычайной ситуации. На острове была повреждена кровля 46 зданий.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний Восток России 25 декабря. Перебои с электричеством произошли в 30 населенных пунктах.

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