Сильный ветер привел к задержкам вылетов из Тбилиси
Сильный ветер привел к повреждению линий электропередачи и задержкам вылетов из Тбилиси.
Информацию об этом распространила в среду, 10 января, грузинская телекомпания «Рустави-2».
Отмечается, что в городе на проезжую часть некоторых улиц ветром были повалены деревья и повреждены линии электропередачи, сообщает «Интерфакс».
Отменены рейсы в Германию и Турцию.
В конце декабря портал iz.ru сообщал, что в трех районах Сахалинской области из-за циклона действовал режим чрезвычайной ситуации. На острове была повреждена кровля 46 зданий.
Мощный снежный циклон обрушился на Дальний Восток России 25 декабря. Перебои с электричеством произошли в 30 населенных пунктах.