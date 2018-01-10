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Сильный ветер и снегопад оставили без света 12 тыс. жителей Дагестана

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Около 12 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за сильного ветра и снегопада. О перебоях в подаче электроэнергии информирует пресс-служба Минэнерго РФ.

«9 января с 21:45 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (снег, ветер с порывами до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

В работах по устранению последствий аварий задействованы 66 человек и 26 единиц спецтехники.

9 января аварийные отключения электроэнергии произошли также в Южной Осетии. Без света остались около 70 тыс. жителей региона.

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