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Жители Южной Осетии остались без электричества

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Сильный ветер в Северной Осетии стал причиной обесточивания Южной Осетии. Как сообщается на сайте Минэнерго, вечером 9 января отключилась линия электропередач.

«Зафиксировано прекращение поставок электроэнергии в Республику Южная Осетия», — отмечается в сообщении. Из-за аварийного отключения без света остаются около 200 человек в Северной Осетии и 70 тыс. жителей Южной Осетии. Начаты аварийно-восстановительные работы, энергоснабжение несколько раз восстанавливалось, однако непогода снова приводила к повторным отключениям под действием защиты.

В конце декабря жители Южной Осетии лишились доступа к электроэнергии в результате обрыва на линии электропередачи, вызванного снегопадом и порывами ветра.

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