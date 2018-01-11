Положенному верить

В Пенсионном фонде России зафиксировали новую волну отказов в выплатах страховой пенсии. Министерство труда пояснило, что рассчитывать на выплаты в будущем смогут не все. Достижение пенсионного возраста уже не гарантирует полноты выплат. Из-за нехватки баллов многие россияне могут лишиться страховой части. Кому она положена и что сделать, чтобы не остаться без средств в старости, — в материале портала iz.ru.

Кого коснулись отказы?

Отказы начались еще в прошлом году. Как правило, лишают части пенсии людей, которые не набрали нужного числа баллов. В ПФР заверили, что случаи отказов в начислении страховой пенсии пока единичные. Летом прошлого года председатель ПФР Антон Дроздов рассказал, что 47 тыс. пенсионеров не имеют минимального стажа. По его оценкам, это примерно 1% от общего числа.

Что это за баллы и как теперь складывается пенсия?

Балльная система пенсий появилась в России три года назад. Выплаты поделили на два вида: страховые и накопительные. Для расчета страховой пенсии, о которой как раз и идет речь, используется индивидуальный коэффициент. Иными словами, каждый год трудовой деятельности человека трансформируется в баллы.

Как они рассчитываются?

Схема начисления баллов рассчитывается по формуле. Необходимое для получения страховой пенсии количество баллов с каждым годом только увеличивается. Если в 2017 году для того, чтобы получать пенсию, достаточно было набрать 9 баллов, то сейчас уже 13,8. Тем, кто будет выходить на пенсию в 2025 году, нужно будет накопить вдвое больше — минимум 30 баллов. При этом минимальный стаж увеличивается до 15 лет. До введения балльной системы этот показатель составлял — пять лет. Ежегодное повышение требований к стажу неявным образом повышает пенсионный возраст в целом.

Что нужно делать для получения баллов?

Помимо требований к стажу в зачет идут отчисления, совершенные за период трудовой деятельности. То есть претендовать на будущую пенсию смогут граждане с определенным уровнем дохода. Размер зарплаты должен быть выше МРОТа: в 2018 году он составляет 9489 рублей. Чем больше оклад и стаж, тем соответственно выше будущая пенсия.

Кто рискует недосчитаться пенсии?

Работники, получающие зарплату в конверте, недополучают баллов из-за того, что работодатель не перечислял за них деньги в пенсионный фонд. Граждане, получающие низкую белую зарплату, также рискуют остаться без значительной части пенсионных отчислений.

Есть и другая проблема: бюджетники получают зарплаты в соответствии с утвержденными тарифными сетками и их размер за последнее время вырос. Но людей при этом стали оформлять не на полную ставку, а на половину или четверть. Страховые взносы платятся именно с этой части оклада. Получается, что благодаря этому работник лишается в будущем страховой пенсии.

Получается, эти люди останутся совсем без пенсии?

Тем, кто не накопил необходимого количества баллов, положена только социальная пенсия. Ее размер существенно меньше страховой, и сами выплаты начинаются на пять лет позже: женщины могут рассчитывать на нее в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Таким образом, выход на пенсию у этой категории граждан отсрочен. В этом году размер социальной пенсии составляет около 5 тыс. рублей. Кроме нее гражданам дополнительно выплачивают пособие, таким образом, чтобы общая сумма дотянула до прожиточного минимума в регионе.

Могут ли не засчитать годы стажа?

Если предприятие, в котором человек трудился, обанкротилось, зачастую по прошествии лет поднять информацию о пенсионных отчислениях становится проблематично и эти данные могут не быть засчитанными.

Единственный способ это оспорить — идти в суд. Существует постановление Верховного суда, по которому гражданин имеет право привести в ПФР двух свидетелей. Они должны подтвердить, что он действительно работал в этой компании.

Что еще влияет на будущую пенсию?

Существуют коэффициенты, влияющие на размер пенсии как в плюс, так и в минус. После определенного порога зарплаты — 85 тыс. рублей — на размер будущей пенсии будет влиять исключительно размер стажа. Например, получая максимальную зарплату и соответственно делая отчисления в пенсионный фонд на протяжении необходимых 15 лет, гражданин может рассчитывать на пенсию в размере 16 985 рублей. Пенсия работника с максимальным окладом, чей стаж 30 лет и более, составит 29 156 рублей. Рассчитать приблизительный размер будущей пенсии можно в калькуляторе на сайте Пенсионного фонда России.

Понижающий коэффициент введен для военных пенсионеров. Выплата за выслугу лет отставным военным составляют 72% от размера денежного довольствия.

А как же декрет?

В стаж также включены периоды отпусков по уходу за детьми до полутора лет. После рождения второго ребенка баллы, начисляемые за время пребывания в декрете, удваиваются. По формуле за первого ребенка засчитывают 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — 5,4 балла.

Почему так происходит?

Во многом изменения в пенсионной системе связаны с тем, что на пенсию выходит многочисленное поколение, в то время как число молодых трудоспособных людей неуклонно снижается.

С другой стороны, размер пенсии в большей степени зависит не от того, сколько денег внес тот или иной работник на протяжении своего трудового пути, а от текущего объема средств в Пенсионном фонде.