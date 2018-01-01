По новым законам

С 1 января 2018 года в России вступают в силу законы, принятые Госдумой, одобренные Советом Федерации и подписанные президентом в прошлом году. «Известия» выбрали самые важные из них.

Продление программы материнского капитала

По инициативе президента РФ Владимира Путина программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Его смогут получить семьи, в которых после 1 января 2007 года родился либо был усыновлен второй, третий или последующий ребенок. Размер матпомощи в ближайший год не изменится и будет составлять 453 тыс. рублей, в начале действия программы — 250 тыс. рублей.

Расширяется и сфера применения маткапитала. Теперь его можно потратить на оплату детского сада для ребенка, не дожидаясь, пока ему исполнится три года. Сейчас сертификат на маткапитал по достижении вторым ребенком трехлетнего возраста можно использовать для улучшения жилищных условий, получения детьми образования, на накопительную пенсию мамы и товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов. Ранее тратить маткапитал сразу можно было только на погашение ипотеки и на поддержку детей-инвалидов.

Пособие на ребенка до полутора лет

В 2018 году появится ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до достижения ими полуторалетнего возраста. Его смогут получить родители детей, родившихся или усыновленных после 1 января 2018-го — в случае если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе для трудоспособных граждан. Ежемесячная выплата должна быть равна прожиточному минимуму на детей.

В конкретных цифрах это выглядит следующим образом. Например, в Московской области семья, получающая совокупный доход около 60 тыс. рублей, получит пособие в размере 11,5 тыс., а в Удмуртской Республике семья с доходом 42,606 рублей получит 8964 рубля, то есть, 20% от своего дохода. Об этом ранее говорил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Особенность этих выплат в том, что на первого ребенка деньги выделяется за счет субвенций регионам из федерального бюджета, а выплата на второго будет осуществляться за счет материнского капитала.

МРОТ возрастет

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится с 7800 до 9489 рублей. Таким образом, он приблизится к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей. Догнать прожиточный минимум планируется к 1 января 2019 года.

принт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В России появится система tax free

Иностранцы смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный при покупке товаров в России. Сумма покупки должна быть не менее 10 тыс. рублей, а сами товары — вывезены из России. Эти правила не будут распространятся на подакцизные товары. Системой tax free смогут воспользоваться граждане всех стран, за исключением тех, которые входят в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Анонимность в мессенджерах

Идентификация пользователей в интернет-сервисах мгновенной передачи сообщений — в мессенджерах — станет обязательной. Проводиться она будет по номеру телефона.

Вводятся новые требования и для мессенджеров: теперь по требованию уполномоченного органа они обязаны блокировать пользователя, попавшегося на рассылке запрещенного контента — например, экстремистского или террористического характера, детской порнографии либо информации о наркотиках.

Мессенджеры должны обеспечить конфиденциальность переписки клиентов, а также их право отказаться от получения сообщений от других пользователей. При этом организатор сервиса должен будет обеспечить и возможность рассылки сообщений от госорганов.

Реестр коррупционеров

В России появится реестр чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Он будет доступен в интернете. Предполагается, что попадать в него будут на пять лет.

Медуслуги в онлайн-режиме

С 1 января 2018 года частично вступает в силу закон о телемедицине. Он разрешает оказывать медпомощь с применением телемедицинских технологий — дистанционно проводить приемы у врачей, удаленно давать консультации и собирать консилиумы. Однако ставить диагноз удаленно будет нельзя, такие онлайн-консультации можно использовать только для корректировки уже назначенного лечения или предварять посещение врача.

принт Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кроме того, появятся электронные рецепты на лекарства, в том числе — с 1 января 2019 года — на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества. Врачи будут направлять их непосредственно в аптеки.

Налоговая амнистия

Гражданам простят долги по имущественным налогам — на транспорт, недвижимость и землю, которые появились 1 января 2015 года, а также начисленные пени. Амнистия затронет более 1 млн индивидуальных предпринимателей, которым также спишут налоговые долги.

Также вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты земельного налога на небольшие участки (до шести соток). За участки большего размера платить уже придется, но только за часть, превышающую площадь в шесть соток.