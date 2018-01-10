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В Минобороны опровергли данные об атаке 31 дрона на объекты РФ в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Данные о том, что в ночь на 6 января российские объекты в Сирии атаковали не 13 беспилотников, а 31, неверны. Об этом в среду, 10 января, заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

«В атаке на российские военные объекты в Сирии 5–6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: 10 — на авиабазу Хмеймим и еще 3 — на пункт МТО в Тартусе. Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА не соответствует действительности», — приводит его слова ТАСС.

За нападением на авиабазу Хмеймим стоит «ан-Нусра»
В Москве и Дамаске возложили ответственность за нападение на российскую военную базу на боевиков этой террористической организации

В настоящее время специалисты изучают перехваченные дроны, результаты анализа будут представлены в ближайшее время, добавил источник.

8 января стало известно, что боевики предприняли попытку беспилотной атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны позднее уточнили, что в нападении были задействованы 13 БПЛА. Российским военным удалось перехватить управление шестью аппаратами. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, другие три взорвались после столкновения с землей. Оставшиеся семь дронов сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Официальный Дамаск полагает, что за атакой стоят боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

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