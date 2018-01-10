Самолет-разведчик США находился рядом с Хмеймимом во время атаки беспилотников

Разведывательный самолет США кружил над Хмеймимом во время атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

Самолет «Посейдон» более четырех часов барражировал между Хмеймимом и Тартусом. В российском военном ведомстве назвали это странным совпадением.

Минобороны РФ также прокомментировало заявление Пентагона том, что технологии создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются легкодоступными на открытом рынке.

«Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии «легкодоступны на открытом рынке», вызывает не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — цитирует заявление военного ведомства RT.

В Минобороны также отметили, что для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления беспилотными аппаратами, требуется «иметь приличную инженерную школу».

Ранее стало известно место запуска беспилотников, атаковавших базу Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе в ночь на 6 января. По данным Минобороны РФ, они были запущены из зоны деэскалации Идлиб.