Минобороны откажется от операционных систем Windows

Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition. Ее разработчиком является московская компания «РусБИТех», сообщили газете «Известия» в Минобороны.

В настоящий момент на компьютерах российского военного ведомства установлена операционная система Windows.

После смены ОС на компьютерах Минобороны, в ведомстве планируют поставить отечественное программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты.

«Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации, — заявил заместитель директора компании Дмитрий Донской. — Для ОС разработан графический интерфейс. «Операционка» полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив», — сказал замдиректора «РусБИТех» Дмитрий Донской.

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