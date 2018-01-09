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Минобороны откажется от операционных систем Windows

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Министерство обороны России планирует перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition. Ее разработчиком является московская компания «РусБИТех», сообщили газете «Известия» в Минобороны.

В настоящий момент на компьютерах российского военного ведомства установлена операционная система Windows.

После смены ОС на компьютерах Минобороны, в ведомстве планируют поставить отечественное программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты.

«Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации, — заявил заместитель директора компании Дмитрий Донской. — Для ОС разработан графический интерфейс. «Операционка» полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив», — сказал замдиректора «РусБИТех» Дмитрий Донской.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Военные сказали Windows «прощай»

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