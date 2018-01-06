Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 НАТО над Балтикой

Министерство обороны России заявило, что истребители Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом экипажи российских самолетов не нарушили границ других государств, подчеркнули в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В сообщении отмечается, что маршрут полетов был согласован и осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны также заявило, что «самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились».

Напомним, 5 января Пентагон опубликовал видео сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30.