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Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 НАТО над Балтикой

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министерство обороны России заявило, что истребители Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом экипажи российских самолетов не нарушили границ других государств, подчеркнули в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В сообщении отмечается, что маршрут полетов был согласован и осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны также заявило, что «самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились».

Напомним, 5 января Пентагон опубликовал видео сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30.

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