Почти 20 тыс. военнослужащих ВВО начали боевую подготовку

Около 19 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Как сообщает пресс-служба округа в среду, «к мероприятиям привлечено более 1,5 тыс. единиц техники, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки».

Занятия по боевой подготовке проходят, в частности, на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях. На всех учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 пунктов обогрева.

Ранее стало известно, что для ВДВ РФ создан опытный защищенный автомобиль на базе броневика «Тайфун». Также российские компании занялись разработкой высокоточного парашюта для доставки грузов ВДВ и других структур.