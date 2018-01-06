ВДВ России проведут совместные учения в Египте

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России совместно с парашютно-десантными войсками вооруженных сил Арабской Республики Египет проведут учения на территории североафриканского государства в 2018 году.

Об этом рассказал начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ РФ Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, полковник Алексей Сгибнев.

«В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта», – приводит его слова «РИА Новости».

В прошлом году тактические учения военных двух стран «Защитники дружбы-2017» прошли в России на территории Краснодарского края.