Численность ВС РФ уменьшилась на батальон

С 1 января 2018 года штатная численность Вооруженных сил (ВС) РФ сокращена на 293 человека.

Указом президента РФ установлена штатная численность ВС в количестве 1 902 758 единиц. При этом указ отменяет действие аналогичного документа от 28 марта 2017 года. Тогда был установлен общий штат войск в 1 903 051 единицу. Разница между этими показателями и составляет 293 человека.

В современной российской армии около 40% личного состава — гражданский персонал, напоминает в этой связи ТАСС.