Прямой эфир

Российский рельсотрон вышел на новый уровень

Экспериментальная отечественная электромагнитная пушка стала в шесть раз мощнее
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским ученым удалось освоить технологии, которые в будущем позволят вооружить армию электромагнитными пушками. Сотрудники Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН нашли способ в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона. С помощью электромагнитного поля такая система разгоняет метательные снаряды до околокосмических скоростей. При этом даже небольшой объект наделяется огромной разрушительной силой. По оценке экспертов, исследования академического института в перспективе можно будет использовать для создания оружия.

Боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами созданы в России

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимир Полищук, ученые и инженеры сумели сконструировать и построить новый ёмкостный накопитель. Его мощность достаточна для разгона тел массой 100 г до скоростей свыше 3 км/с.

— За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз — с 0,8 мегаджоуля до 4,8, — сказал Владимир Полищук. — Подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость.

В Шатурском филиале ОИВТ используют плазменные рельсотроны, которые представляются ученым наиболее перспективными. В такой установке разгоняемый объект движется между параллельными электродами — рельсами, по которым пропущен ток. При этом ток протекает по плазме, толкающей «снаряд».

— В системах с твердой, а не плазменной перемычкой при скорости 1,5–2 км/с эффективность ускорения резко снижается. Рекордные скорости для рельсотронов этого типа не превышают 3 км/с. При максимальных скоростях ресурс канала ускорителя составляет от одного до трех выстрелов, — сказал Владимир Полищук.

На вооружение российской армии поступит авиабомба «Дрель»

Системы с плазменным поршнем позволяют получать скорости метания на уровне 6 км/с при массе «ударника» порядка 1 г. Считается, что в плазменных рельсотронах можно получить скорость метания в 10–12 км/с. Но пока что значения этого показателя ограничены возможностями доступных технологий изготовления канала, который должен выдерживать колоссальные тепловые и динамические нагрузки.

— Скорости свыше 7 км/с откроют возможности исследования свойств веществ при экстремальных параметрах, получения новых материалов, — пояснил Владимир Полищук.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что в США активно изучается возможность боевого применения рельсотронов, но там военные разработки ведутся в основном в области неплазменных электромагнитных пушек.

— В США рельсовые ускорители с твердой, а не плазменной перемычкой уже используются в качестве катапульты для запуска самолетов с авианосца. Недавно была испытана электромагнитная пушка, которая обеспечивает скорость 2,5 км/с для снарядов массой 10–20 кг, — отметил Алексей Леонков. — Исследования плазменных систем проводятся в США в меньшем масштабе. Впрочем, сообщалось об экспериментах, когда из рельсотрона выстреливался сгусток плазмы со скоростью 100 км/с. В случае успешного решения технических проблем такие плазменные объекты смогут, например, выводить из строя радиоэлектронные системы спутников.

Предполагается, что рельсотроны станут электромагнитной артиллерией будущего. Например, установленные на кораблях системы смогут обстреливать объекты на дистанции 300–400 км и даже поражать цели на околоземной орбите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВМС США обнародовали видео первого выстрела из рельсотрона
ВМС США обнародовали видео первого выстрела из рельсотрона
По замыслу создателей электромагнитная пушка сможет поражать цель на расстоянии 180 км
Эсминец «Лидер» сможет получить лазерное и электромагнитное оружие
Эсминец «Лидер» сможет получить лазерное и электромагнитное оружие
Военно-морской флот формирует облик кораблей будущего

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017