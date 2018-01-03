ВДВ РФ получат новый автомобиль на базе броневика «Тайфун»

Для ВДВ РФ создан опытный защищенный автомобиль, построенный на базе броневика «Тайфун», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В рамках опытно-конструкторской работы «Тайфун-ВДВ» создан опытный защищенный автомобиль. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах», — приводит «Интерфакс» сообщение Минобороны.

Как заявил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николай Анохин, в настоящее время уровень возможностей стрелкового и иного оружия на автомобильную технику требует дополнительно обезопасить силы ВДВ во время транспортировки личного состава, что и стало основанием для создания нового защищенного десантного автомобиля.

В Минобороны отметили, что немаловажным преимуществом «Тайфун-ВДВ» станет его способность десантироваться парашютным способом. Серийное производство новых машин для десантных войск должно начаться в 2019 году.

Как ранее сообщал портал iz.ru, российские компании занялись разработкой высокоточного парашюта для доставки грузов ВДВ и других структур. Эта транспортная платформа весом до 4 тонн позволит перевозить многие грузы и доставлять их максимально точно.