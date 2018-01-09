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В Bellingcat сообщили о наличии у бойцов «Азова» летального оружия из США

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Эксперт исследовательской поисковой сети Bellingcat Арик Толер, занимающийся вопросами Восточной Европы и Евразии, сообщил, что полк Нацгвардии Украины «Азов» уже получает летальное оружие из США. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в Twitter 8 января.

«Сейчас много шума вокруг согласия США по продаже Javelin Украине, но батальон «Азов» уже использует на линии фронта в Донбассе оружие американского производства. Скоро выйдет новый MinskMonitor», — написал Толер.

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В комментариях к посту он уточнил, что оружие, о котором идет речь, было поставлено на юго-восток Украины в июле 2017 года. При этом эксперт не исключил, что могли быть и другие поставки.

В конце декабря Госдепартамент США официально подтвердил намерения Вашингтона поставлять Киеву вооружение. В Белом доме уточняли, что это противотанковые ракеты Javelin.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что летальное оружие будет использоваться только в целях «самозащиты», а не для наступления.

В то же время в Москве решение американских властей резко осудили. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подобные шаги препятствуют урегулированию конфликта на Украине.

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