Завершен ремонт взорвавшегося в Омске жилого дома

Строительная компания «Стройбетон» заканчивает аварийно-восстановительные работы в здании на 2-м Амурском проезде, где в конце декабря взорвался газ. 10 января жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Рабочие трудились в три смены в течение новогодних каникул. Об этом сообщает РИА «Омск-информ». Заменены поврежденные железобетонные конструкции, заново установлены инженерные сети, обновлена крыша. Большинство собственников смогли заселиться еще до Нового года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в омской новостройке в результате взрыва газа в одной из квартир на верхних этажах дома произошло обрушение внутренней перегородки. Возгорание за взрывом не последовало. В результате происшествия пострадал один человек. Мэрия Омска направила на восстановление новостройки средства резервного фонда города.