Комплекс «Струна» проверит пострадавший от взрыва дом в Омске

Спасатели с помощью комплекса «Струна» обследуют жилой дом в Омске, пострадавший от взрыва баллона с газом.

«Самолет МЧС Бе-200 с комплексом «Струна» прибыл в Омск, работы начнутся около 10 часов (7:00 мск), обследование [повреждений] займет примерно 4–5 часов», — сообщил начальник пресс-службы регионального МЧС Денис Ахрамов в комментарии ТАСС.

В пресс-службе мэрии Омска уточнили, что жители первого, второго и четвертого подъездов скорее всего смогут вернуться в свои квартиры уже вечером в воскресенье. «Жители третьего подъезда совершенно точно останутся в пункте временного размещения», — добавил представитель мэрии.

Как ранее сообщал портал iz.ru, мэрия Омска направит на восстановление новостройки, пострадавшей от взрыва бытового газа, средства резервного фонда города.

Напомним, в результате взрыва баллона с газом частично обрушилась стена многоэтажного дома в жилом комплексе «Амурский-2». С ожогами и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры. 85 жильцов находятся в пункте временного размещения — гостинице «Иртыш».