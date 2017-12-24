Взорвавшийся в доме в Омске баллон с газом был установлен незаконно

Газовый баллон, который взорвался в одном из жилых домов в Омске, был установлен незаконно. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что <...> 23 декабря 2017 года в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома на улице 2-й Амурский проезд в г. Омске произошел взрыв баллона газа, незаконно установленного в помещении», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как ранее писал портал iz.ru, в результате взрыва баллона с газом частично обрушилась стена многоэтажного дома в жилом комплексе «Амурский-2». С ожогами и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры. 85 жильцов находятся в пункте временного размещения — гостинице «Иртыш».