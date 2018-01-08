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Турецкие власти намерены продлить режим ЧП еще на три месяца

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Власти Турции намерены продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом в понедельник, 8 января, заявил вице-премьер Бекир Боздаг.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он уже пять раз продлевался на трехмесячный срок.

Портал iz.ru ранее писал о том, что в конце декабря в Турции приговорили к тюремному заключению 27 человек за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Кроме того, были уволены со своих постов в госструктурах и армии 2 тыс. 756 человек.

Мятеж в Турции, в ходе которого погибли 240 человек, произошел в ночь на 16 июля 2016 года. Попытка госпереворота была подавлена властями.

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