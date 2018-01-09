Соберись, тряпка

Начало нового года — традиционное время строить планы и давать обещания самому себе. Вот только почему львиная доля всего этого так и остается невыполненной? Портал iz.ru разбирался, как не только загадать, но и добиться «сбычи мечт».

Чего хотят мужчины… и женщины

Никто не знает точно, насколько стара традиция новогодних обещаний: по крайней мере, ее прототип уже в каком-то смысле существовал во времена Древнего Рима — люди возносили мольбы языческому богу Янусу. Имя божества родственно латинскому слову janua, что значит «дверь», а также — «начало». Название месяца «январь» является производным от этого же слова.

желания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Уже никто не скажет, держались ли древние данных в начале года обещаний, но известно, как обстоят дела с новогодними резолюциями у современников. Портал YouGov проанализировал обещания американцев на 2018 год. По статистике, лишь 32% опрошенных не строят никаких планов, остальные же непременно намечают, что именно хотели бы изменить к лучшему.

Самое популярное пожелание самому себе — питаться правильно в новом году (планируют 37% респондентов). Не менее актуальны клятвы заняться спортом и откладывать деньги (пообещали те же 37% опрошенных).

Другие «горячие» новогодние обещания:

— лучше заботиться о себе (например, дольше спать), 24%;

— больше читать, 18%;

— завести новых друзей, 15%;

— научиться чему-нибудь новому, 15%;

— найти или сменить работу, 14%;

— новое хобби, 13%.

Так погибают замыслы с размахом

Если вам не удается придерживаться собственных новогодних резолюций, то вы далеко не одиноки. По данным исследования, опубликованного в журнале Journal of Clinical Psychology, уже к концу января более трети людей отказываются от своих праздничных обещаний.

Напрашивается вопрос: зачем вообще нужна традиция новогодних обещаний, если почти никто их не выполняет?

Канал Fox News приводит данные, согласно которым лишь 8% строящих новогодние планы достигают своих целей. Но по той же статистике люди, которые хотя бы заявляют о намерении изменить жизнь с Нового года, имеют в 10 раз большие шансы добиться желаемого, чем те, кто вообще ничего не запланировал.

Алгоритм для мечты

Вы уже догадались, что новогодние обещания — предмет многочисленных социологических и психологических исследований. Эксперты постарались разобраться, что делать, чтобы они сбывались.

Реалистичность цели

В исследовании, опубликованном Американской ассоциацией психологов, говорится, что многие цели слишком сложны. Например, если человек без ума от сладкого, с уверенностью можно предсказать, что его новогодняя резолюция о полном и немедленном отказе от десертов с 1 января вскоре потерпит фиаско. Давая себе обещания, неплохо бы реально оценивать свои возможности и искать компромиссы, хотя бы на первое время.

Другая ошибка, которую допускают авторы новогодних резолюций, — это абстрактность. Не устанавливается «дедлайн» достижения цели, не учитываются возможные препятствия и особые обстоятельства. Возвращаясь к резолюции об отказе от сладкого, можно предположить, что ее автор наверняка пожелает лакомиться хотя бы изредка, например, на вечеринках или дегустациях. И это приводит нас к следующей ошибке планирующих новогодние изменения.

Быстрое фиаско

Многие авторы новогодних обещаний сдаются после первого же поражения. Нарушив собственное слово (например, пропустив визиты в спортзал в течение одной недели), люди решают, что затея провалилась. А ведь это далеко не так: провалом является не пара пропусков, а отказ от всех дальнейших посещений.

Многие слышали, что любая привычка формируется в течение 21 дня. Знакомые с этим правилом решают, что если по истечении трех недель не смогли адаптироваться к чему-либо, то уже и не смогут, и забрасывают начинания. Но исследование, в котором говорилось про 21 день, было проведено в 60-х годах прошлого века. В 2009 году в журнале European Journal of Social Psychology были опубликованы другие данные, опровергающие старые цифры: в среднем людям нужно 66 дней для формирования новой привычки.

Держать в уме

Большинство обещаний, данных самому себе, — мысленные, и в этом их уязвимость. Профессору психологии Гейл Мэттьюз удалось выяснить, что гораздо эффективнее, во-первых, записывать свои цели и детализировать план и, во-вторых, рассказать кому-нибудь из близких о своей резолюции, попросив время от времени интересоваться успехами. Выполнив оба этих условия, 76% участников исследования достигли целей или уверенно шли к ним на момент завершения эксперимента. Эксперт также сделал вывод, что наиболее эффективно мониторить свой прогресс еженедельно. Из тех, кто лишь размышлял о планах и никому не сообщал о них, успеха добились менее половины.

Напугать себя

Тори Хиггинс, профессор психологии и бизнеса в Колумбийском университете, делит новогодние резолюции на продвигающие (промо) и превентивные. Эксперту удалось выяснить, что люди более склонны соблюдать именно превентивные обещания. Суть и у тех, и у других может быть одна, но существенно различаются мотивы. Например, если человек запланировал похудеть в новом году, промо-цель будет звучать так: «Сбросить вес, чтобы хорошо выглядеть в модной одежде и на пляже». А превентивная версия новогоднего желания звучит так: «Похудеть, чтобы в будущем избежать диабета и проблем с сердцем». Вторая версия звучит более обязывающе.

Самые популярные желания и их исполнение

У экспертов есть советы на каждую из самых популярных новогодних резолюций.

Правильное питание

Это не только самая популярная, но и, как оказалось, самая сложная цель. Как уже упоминалось, в среднем более трети людей отказываются от новогодних обещаний к февралю. Но этот срок гораздо короче для тех, кто решил худеть с 1 января. На самом деле несколько исследований подтвердили, что примерно 40% диетических неофитов заканчивают свои эксперименты с рационом уже через неделю.

Многие берутся за дело слишком рьяно — выбрасывают всю «вредную» еду и формируют рацион питания, более подходящий кролику. Исключив из меню не только определенные продукты, но и целые их группы (сладкое, мучное, молочное), энтузиасты порой даже не знают, что можно приготовить из оставшегося в их распоряжении ассортимента — еда кажется им невкусной, непривычной (и так оно и есть). Неудивительно, что хватает таких радикалов всего на несколько дней. Диетологи советуют исключать вредную еду понемногу, чтобы адаптироваться и не испытывать стресс. А еще лучше начать с самого несложного: слегка уменьшить порции, отказаться от неполезных перекусов между основными приемами пищи. А вместо отказа от вредных продуктовых групп лучше, наоборот, начать добавлять в рацион полезные — постепенно последние вытеснят всё нежелательное. И самое главное: настраиваться на долгий забег. Специалисты не верят в диетические марш-броски из серии «минус 20 кг за месяц».

Диетолог и физиолог Ребекка Скритчфилд советует постоянно напоминать себе, чего ради было решено сесть на диету, и чем чаще это делать, тем лучше. Несколько раз в день вполне подойдет. Рекомендуемая ею мантра: «Это слишком полезно для меня, чтобы останавливаться».

Фитнес-цели

Есть интересная статистика калифорнийского Университета Беркли о посещении фитнес-клубов. Американцы тратят на членство в спортзале в среднем $58 в месяц. Из этих людей 67% никогда не используют свои членские карты. А те, кто посещают занятия, делают это недостаточно часто для того, чтобы абонемент окупился: 4,3 раза в месяц. Получается, финансовые потери не останавливают прокрастинаторов.

Популярный консультант по вопросам лидерства, ведущий подкастов и автор книг-бестселлеров Джоско Уиллинк суров к такой легкомысленности. Как бывший морской пехотинец, он уверен, что ленивым владельцам фитнес-карт просто-напросто не хватает самодисциплины, а остальное — не более чем отговорки.

Четкий план и жесткий распорядок дня, как в армии, — вот что нужно тому, кто снова не дошел до зала, полагает Уиллинк. По его мнению, невозможно дисциплинировать себя в отношении какого-либо одного вопроса и остаться расхлябанным в прочих. Отсюда следующие рекомендации:

— уже сегодня заведите будильник на более раннее, чем обычно, время. Приготовьтесь и отправиться спать не так поздно, чтобы выспаться;

— одежда для тренировки должна быть приготовлена и уложена в сумку с вечера;

— вечером составьте список дел на следующий день;

— привыкните к мысли, что это нужно сделать не один раз и не три дня из семи, а повторять постоянно.

«Нельзя стать лучше за один день. На это уходят недели, месяцы, годы усилий», — напутствует Джоско.

Экономия в новом году

По данным Центра социологических исследований РАНХиГС, лишь 40% россиян имеют сбережения. При этом, по информации ВЦИОМа, 73% соотечественников всё же согласны, что необходимо откладывать кое-какие суммы на будущее. Обстоятельства, которые мешают копить, у всех разные, но вот рекомендация у экспертов для всех одна: нужна финансовая дисциплина.

финансы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сначала заплати себе

Это золотое правило, которое вы встретите в любом материале, посвященном планированию личного бюджета. Оно означает, что, получив зарплату или другой доход, необходимо сначала отделить сумму, которую вы хотите сохранить на будущее и лишь затем приступать к ежемесячным расходам (то есть платить другим).

Пообещайте себе, что будете регулярно копить, независимо от доходов и расходов. Считаете, что ваши расходы и так максимально урезаны? Что ж, выход только один: самое время подумать о том, как можно увеличить свой доход.

— Начинайте 1 января

Планирование личного бюджета на год разумно начинать именно в январе: так для вас не станет неожиданностью ни страховка на автомобиль, закончившаяся в июне, ни квитанция из налоговой, присланная в ноябре. К крупным расходам нужно готовиться заранее.

В начале каждого года Тони Лиддл, глава и финансовый консультант компании Sark Investments, садится с женой за компьютер. Они вместе составляют план расходов и доходов на целый год. Кстати, в план обязательно включены суммы сбережений. Лиддл рекомендует всем следовать примеру его семьи: не пытаться держать всё в голове, обязательно визуализировать бюджет. Для этого подойдут как специальные мобильные приложения для контроля финансов, так и обычные файлы в Excel или Google-таблицах.

— Автоматизация

Специалисты настаивают, что накопления необходимо автоматизировать. Например, завести для них отдельный от основного расчетный счет и настроить ежемесячные автоплатежи на день получения дохода.

— Избавление от потребительских кредитов

Нет смысла копить, пока существуют задолженности по кредитной карте, не погашены потребительские кредиты. В этом случае в новом году направьте силы на избавление от этого финансового ига и отказ от новых займов, а накопления подождут.

Ценности, а не резолюции

Эксперты советуют прежде всего осознать, что новогодние резолюции означают новые ценности и жизненные ориентиры, которые помогут стать лучше, обрести новые личностные качества, а не просто похудеть или бросить курить. Но в то же время, если задуманное по каким-то причинам не было реализовано, это не должно влиять на самооценку и лишать оптимизма: обязательно будет еще один шанс.