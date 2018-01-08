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Подсудимый экс-министр экономики Казахстана попросил прощения у президента

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Фото: atc.gov.kz
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Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в получении взяток и растрате, вину не признал, но попросил прощения у президента страны за то, что не оправдал доверия.

«Я не причастен к тем преступлениям, о которых здесь идет речь <...>. О том, что я не причастен, я хочу донести до общества и, самое главное, до главы государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. <...> Я осознаю, что виноват перед президентом», –– цитирует экс-министра «Интерфакс».

По его словам, его подвели люди, которых он взял на работу.

«Я несу за это ответственность перед главой государства. За всю эту ситуацию мне стыдно и больно, я не оправдал доверие президента и так ошибся при подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощение за это», –– добавил Бишимбаев.

Судебное разбирательство по делу бывшего министра началось 7 ноября в суде в Астаны. Помимо Бишимбаева, на скамье подсудимых находятся еще 23 человека.

Сам политик обвиняется по статьям «Получение взятки» и «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества».

6 января портал iz.ru сообщал, что в России на госслужбе стали фиксировать меньше взяточничества. За январь–ноябрь 2017-го количество таких преступлений сократилось на 40. Эксперты связывают это с тем, что чиновники стали бояться идти на риск после резонансных коррупционных дел.

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