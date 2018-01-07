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Абэ объяснил оснащение японских истребителей крылатыми ракетами

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Фото: Global Look Press
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что решение оснастить истребители воздушных Сил самообороны Японии крылатыми ракетами обусловлено защитой японского населения и необходимостью наращивать военный потенциал.

«И мы добьемся понимания у нашего народа по этому вопросу», — отметил японский премьер.

Напомним, в декабре прошлого года военное ведомство Японии объявило о намерении оснастить истребители национальных воздушных сил самообороны крылатыми ракетами класса «воздух-земля» большой дальности, сообщает ТАСС.  

В настоящий момент Япония не имеет вооружения, при помощи которого можно нанести удар по наземной базе на территории другого государства. Конституция ограничивает возможности сил самообороны страны, запрещая им обладать наступательным вооружением.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Синдзо Абэ высоко оценил желание КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхёнчане. 

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