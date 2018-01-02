Цены на нефть открыли год выше $60 за баррель впервые с 2014 года

Нефтяной рынок начал год повышением котировок. Впервые с января 2014 года марки Brent и WTI открыли год выше $60 за баррель — $67,08 и $60,59 соответственно.

Отмечается, что это произошло на фоне сообщений из Ливии, где восстановлена работа взорванного в конце декабря трубопровода. В то же время на цены негативно может повлиять нестабильная ситуация в Иране, где проходят массовые протесты.

Ранее Министерство финансов РФ предрекло рост независимости рубля от цен на нефть.



