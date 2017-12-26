Прямой эфир

Нефть обновила ценовые максимумы за 2,5 года после взрыва нефтепровода в Ливии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Cris Faga
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На новостях о взрыве нефтепровода в Ливии 26 декабря на торгах нефть обновляет максимальные ценовые показатели с июня 2015 года. Так, нефтяная смесь марки Brent стоит свыше $66 за баррель, а WTI — выше $60.

Согласно данным торгов, по состоянию на 22:51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,55% — до $66,38 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,41% — до $59,88 за баррель.

Взрыв на нефтепроводе в Ливии произошел днем 26 декабря.

Как сообщает «РИА Новости», труба была взорвана при помощи самодельного взрывного устройства боевиков «Бригад обороны Бенгази», принадлежащих подразделению «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ).

Нефть перенаправлена по другим трубопроводам. При этом NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70–100 тыс. баррелей в день.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минфин России ожидает сохранения текущих цен на нефть в районе $60 за баррель, несмотря на то, что в бюджете страны заложена цена в $40 за баррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин приобретет валюту на 2 трлн рублей при цене на нефть $54 за баррель
Путин рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на экономику РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017