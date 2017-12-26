Нефть обновила ценовые максимумы за 2,5 года после взрыва нефтепровода в Ливии

На новостях о взрыве нефтепровода в Ливии 26 декабря на торгах нефть обновляет максимальные ценовые показатели с июня 2015 года. Так, нефтяная смесь марки Brent стоит свыше $66 за баррель, а WTI — выше $60.

Согласно данным торгов, по состоянию на 22:51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,55% — до $66,38 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,41% — до $59,88 за баррель.

Взрыв на нефтепроводе в Ливии произошел днем 26 декабря.

Как сообщает «РИА Новости», труба была взорвана при помощи самодельного взрывного устройства боевиков «Бригад обороны Бенгази», принадлежащих подразделению «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ).

Нефть перенаправлена по другим трубопроводам. При этом NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70–100 тыс. баррелей в день.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минфин России ожидает сохранения текущих цен на нефть в районе $60 за баррель, несмотря на то, что в бюджете страны заложена цена в $40 за баррель.